تفاصيل إطلاق نار على كنيس يهودى فى تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت نسرين رمضانى، مراسلة القناة، إن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت وقوع إطلاق النار فى كنيس يهودى يتواجد به المئات بجزيرة جربة التونسية.

وأكدت وسائل إعلام محلية العثور على رجل شرطة مقتول بعد سماع دوى إطلاق نار بمركز الميناء فى جربة.

وأفادت أن قوات الأمن التونسية تمكنت من القضاء على قاتل حارس الأمن فى مركز أغير البحرى بجربة.

وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الداخلية بـ تونس إن حارسا فى مركز بحرى قريب قتل بالرصاص زميلاً له قبل أن يتجه نحو الكنيس ويفتح النار بشكل عشوائى، مما أسفر عن إصابة خمسة من ضباط الأمن وأربعة زوار، مضيفة أن أحد القتيلين فرنسى والآخر تونسى.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن الخارجية الأمريكية بيانًا أدانت فيه واشنطن الحادث، مشيدة بتحرك قوات الأمن التونسية فى التعامل مع هجوم جربة.