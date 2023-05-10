الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه البالغ بعد تصعيد الإحتلال فى غزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد الغارات الجوية التى شنها الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بالقطاع ما أسفر عن مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا صحفيًا، دعا فيه إلى احترام القانون الإنسانى الدولى، مؤكدًا وجوب حماية الأرواح فى جميع الظروف، معبرا عن "أسفه العميق للخسارة فى أرواح المدنيين".

وأسفر العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء، عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة نحو 20 آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.