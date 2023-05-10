مستشار الرئيس الفلسطينى: نتواصل مع المنظمات الدولية لمواجهة تصعيد الاحتلال

وتابع لـ "القاهرة الإخبارية": "إن السلطة الفلسطينية ليست بمعزل عن كل ما يجرى من عدوان يستهدفنا جميعا كفلسطينيين، نحن وشعبنا فى خندق واحد نعانى ما يعانى ونتعرض جميعًا لحرب إسرائيلية متعددة الأبعاد والأشكال، لا تفرق بين فلسطينى وآخر أيًّا كان موقعه أو انتماؤه السياسى".
وأضاف "الهباش": "الشعب والسلطة منخرطان فى حالة واحدة ومعترك واحد ومواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، قضيتنا غير قابلة للتجزئة بين هذه الجهة وتلك".
وقال: "لسنا فى حالة قوة عسكرية تمكننا من مواجهة هذا الاحتلال، وليس هناك تكافؤ فى القوة العسكرية بين الشعب الفلسطينى الأعزل الذى كله مدنيون وجيش الاحتلال، ولكن نملك الحق فى الدفاع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من طاقة".
وكشف "الهباش" أن المقاومة والمواجهة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلى تأخذ أبعادًا مختلفة ما بين المقاومة الشعبية ورد الفعل الفصائلى وحتى المقاومة الفردية، إضافة إلى العمل السياسى والدبلوماسى والقانونى الذى تضطلع به القيادة الفلسطينية الرسمية ممثلة فى منظمة التحرير.
واختتم: "بالتأكيد القيادة الفلسطينية تدرك ماذا يجب عليها أن تفعل حيال هذا العدوان الإسرائيلي، على صعيد التواصل مع المنظمات والمحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، ونجرى اتصالات يومية حثيثة وحراك مستمر لهدف واحد وهو كف يد العدوان الإسرائيلى عن أبناء شعبنا".
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