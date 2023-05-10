الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات مالية جديدة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أصدر البنتاجون بيانًا قال فيه إن المساعدات ستشمل أسلحة يُنظر إليها على أنها "المتطلبات الأكثر إلحاحًا" لـ أوكرانيا، بما فى ذلك أنظمة الدفاع الجوى والذخائر.
وأضاف البيان أن الحزمة ستوفر أيضا المعدات التى تحتاجها القوات الأوكرانية "للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسى على المدى الطويل".
وستقدم الولايات المتحدة المساعدة بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، مما يعنى أنها ستشترى أسلحة من شركاء أو مقاولى دفاع ليتم تسليمها بعد ذلك إلى أوكرانيا خلال الأشهر أو السنوات المقبلة - بدلاً من سحب الأسلحة مباشرة من مخزونات البنتاجون.
وبعد الحزمة الأخيرة، منحت واشنطن كييف الآن ما يقرب من 37 مليار دولار كمساعدات فتاكة منذ هجوم روسيا الأول فى فبراير 2022.
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