فلسطين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولى لوقف جرائم الحرب التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الجناة، وتنفيذ القوانين التى تهدف إلى حماية المدنيين، وضمان السلام والأمن، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





جاء ذلك فى ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكرى الذى شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مرة أخرى على قطاع غزة المحاصر، "من دون ضبط للنفس ولا تأنيب للضمير، ومن دون مساءلة".

ونوه منصور إلى مواصلة الكيان الإسرائيلى تنفيذ اعتداءات وغارات عسكرية متكررة على غزة، تسفر عن استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين، وتدمير ممتلكات مدنية وبنية تحتية، وترهب السكان المدنيين بالكامل، على مرأى من المجتمع الدولى ومجلس الأمن، ومن دون أى عواقب، على الرغم من تفويض الميثاق للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وذكر أنه وفى أعقاب سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القانون فى الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، بتنفيذ غارات جوية على عدة مواقع فى أنحاء غزة، أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم 4 أطفال و4 نساء وطبيب، بالإضافة إلى 20 جريحا، بينهم 3 أطفال و7 نساء، العديد منهم فى حالة حرجة.

كما أشار منصور إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بالتخطيط لهذا العدوان لاستهداف وإعدام الفلسطينيين بشكل متعمد، وخارج نطاق القانون، منوها إلى قتل عائلات بأكملها.

وأدان منصور هذا العدوان القاتل ضد الشعب الفلسطينى، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبى الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على واجب مجلس الأمن والأمين العام والمجتمع الدولى للتصرف.

وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووضع حد لإدمانها القتل والتدمير والاستعمار والضم، مشيرا إلى أن القانون الدولى واضح للغاية وشامل، ومن الضرورى التمسك به فى جميع الظروف والحالات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون فلسطين استثناء.