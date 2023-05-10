جدة - نرمين السيد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم المسلح الذى وقع على كنيس يهودى فى جزيرة جربة التونسية، مشيدة فى نفس الوقت بتحرك قوات الأمن التونسية فى التعامل مع الهجوم.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت وقوع إطلاق النار فى كنيس يهودى يتواجد به المئات بجزيرة جربة التونسية. وأكدت وسائل إعلام محلية العثور على رجل شرطة مقتول بعد سماع دوى إطلاق نار بمركز الميناء فى جربة. وأفادت أن قوات الأمن التونسية تمكنت من القضاء على قاتل حارس الأمن فى مركز أغير البحرى بجربة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدين الهجوم على كنيس يهودى فى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.