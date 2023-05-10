العالم اليوم - على غرار فيسبوك.. ماسك يكشف عن مزايا غير مسبوقة لتويتر

انتم الان تتابعون خبر على غرار فيسبوك.. ماسك يكشف عن مزايا غير مسبوقة لتويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 10:19 صباحاً - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء"، الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات والطويلة وخدمات المدفوعات.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك".

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.

وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري إنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.