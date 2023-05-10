بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة «فاجنر» الروسية منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق قال يفجينى بريجوجين، رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة التى تقاتل فى شرق أوكرانيا، أمس الثلاثاء، إنه أُبلغ بأنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تخلوا عن مواقعهم فى مدينة باخموت.

رغم ذلك، أكد بريجوجين للمرة الثانية فى غضون أيام أن قواته ستغادر باخموت إذا لم تتسلم الذخيرة المطلوبة للمضى قدمًا فى المعركة.

جاءت هذه التصريحات فى رسالة صوتية تزامنت مع احتفال روسيا بيوم النصر فى الميدان الأحمر بموسكو، وفق "رويترز".

وقال بريجوجين: "صدر أمر قتالى أمس ينص بوضوح على أننا إذا تركنا مواقعنا (فى باخموت)، فسيكون ذلك خيانة للوطن. كانت هذه هى الرسالة التى جرى توجيهها إلينا".

وأضاف "لكن، إذا لم تتوفر الذخيرة، فسنترك مواقعنا وسنكون نحن مَن يسأل عن الذى يخون الوطن حقًا. على ما يبدو إنه الشخص الذى وقّع (على أمر تقديم القليل جدًا من الذخيرة)".

وقال إن قواته ستبقى فى باخموت وستواصل المطالبة بالحصول على الذخيرة "لبضعة أيام أخرى".

وقال بريجوجين، إن هناك مؤشرات على أن مشكلة الذخيرة قد تم حلها، لكنه عاد وأوضح أن حجم الشحنة تقلص، قائلًا "أعطونا 10% فقط مما طلبناه. لقد تم خداعنا".