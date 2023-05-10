روسيا: واشنطن ستدرك أنه لا بديل عن علاقات براجماتية مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنطونوف - فى كلمة بحفل فى السفارة الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر- "نحن على يقين تام بأنه سيأتى اليوم الذى ستتخلى فيه واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات مع روسيا تقوم على البراجماتية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".
وتابع" أن روسيا تتذكر أخوة السلاح مع الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن القوات الروسية اليوم تكافح مرة أخرى عدوى الفاشية، ولكن فى أوكرانيا، على حد قوله.
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