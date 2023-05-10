الاحتلال يقتحم بلدة قباطية بجنين وسط تحليق مكثف للمسيرات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين فى الحى الغربى وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بشكل مفاجئ وسط تحليق مكثف للطائرات المُسيرة، وأغلقت الشوارع الرئيسية بالبلدة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص فى أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.
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