العالم اليوم - انفجار سيارة في إحدى ضواحي دمشق

انتم الان تتابعون خبر انفجار سيارة في إحدى ضواحي دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 11:16 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر بالشرطة أن سيارة انفجرت في منطقة برزة بالعاصمة السورية دمشق، الأربعاء.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "أصيب ضابط و4 عناصر أمن بانفجار السيارة أمام مركز شرطة برزة بدمشق".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار سيارة في إحدى ضواحي دمشق .. في رعاية الله وحفظة