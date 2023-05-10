العالم اليوم - "لا أحد يستطيع".. نجم مان سيتي يتحدى ريال مدريد بعبارة واحدة

انتم الان تتابعون خبر "لا أحد يستطيع".. نجم مان سيتي يتحدى ريال مدريد بعبارة واحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 11:16 صباحاً - لم تلبث "ملحمة" ذهاب نصف النهائي في دوري الأبطال أن تنتهي، حتى أعلن نجم مانشستر سيتي، التحدي مبكرا، مؤكدا أن "لا يوجد منافس يستطيع هزيمة فريقه على ملعب الاتحاد".

وكان مانشستر سيتي قد خطف تعادلا ثمينا من أرض ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في موقعة الذهاب، على أن يتقابل الفريقان مرة أخرى في ملعب الاتحاد، بعد 7 أيام.

وقال جاك غريليش جناح مانشستر سيتي إنه سيكون من الصعب جدا على أي منافس إيقاف فريقه على ملعب الاتحاد عندما يستضيف ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه منذ نوفمبر وسيسعى لتعزيز هذا السجل في مباراة الإياب في 17 مايو.

وقال غريليش لشبكة بي.تي سبورت: "نشعر أنه لا يمكن إيقافنا في ملعب الاتحاد".

"جئنا إلى هنا (برنابيو) لمحاولة الفوز. أظهرنا شخصيتنا بعد التأخر بهدف. في النهاية، أعتقد أنها كانت نتيجة عادلة. أتيحت لهم فرصهم وحصلنا أيضا على بعض الفرص".

ويطارد سيتي ثلاثة ألقاب هذا الموسم بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة قبل أربع مباريات متبقية.

من جانبه، قال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إن مباراة الإياب ستكون "مواجهة نهائية" للفريق الإسباني الذي حقق 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيكون مثل النهائي. ريال مدريد يجيد التعامل مع النهائيات وأتمنى أن نواصل التفكير بهذه الطريقة رغم أن المنافس هو مانشستر سيتي وستكون المهمة صعبة جدا".