وزير الزراعة الأوكرانى: ممر الحبوب متوقف بسبب تصرفات روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزير قوله "الآن يبدو أن ممر الحبوب يعمل، لكن فى الواقع، يحاول الاتحاد الروسى عرقلة أى مرور للسفن لذا فإن العملية مشلولة بنسبة 90 %".

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا والشركاء الدوليين يعملون حاليا لضمان أن "اتفاقية الحبوب" سارية المفعول بعد 18 مايو، مضيفا أن الوزارة لديها خطة احتياطية إذا لم يتم تمديد الاتفاقية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.