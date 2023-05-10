العالم اليوم - مجموعة زين تسجل نمو بـ 15% في أرباح الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر مجموعة زين تسجل نمو بـ 15% في أرباح الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:22 مساءً - حققت مجموعة زين نموا في أربحها للربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% لتصل إلى نحو 177 مليون دولار ، بربحية للسهم الواحد بلغت 13 فلسا (0.04 دولار).

وارتفعت إيرادات المجموعة في الفترة المذكورة بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 1.53 مليار دولار، فيما كشفت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ارتفعت بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 540 مليون دولار.

وبينت المجموعة أن الأداء القوي لعملياتها التشغيلية والتجارية عن هذه الفترة انعكس على حجم قاعدة العملاء في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، التي سجلت زيادة بنحو 2.2 مليون عميل نشط، بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، لتصل إلى نحو 53 مليون عميل.

وأوضحت زين أن إيرادات خدمات البيانات سجلت ارتفاعا ملموسا بفضل مشاريع التطوير والتحسين المستمرة لشبكات الجيلين الرابع والخامس، إذ سجلت إيرادات خدمات البيانات ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، تمثل 39 بالمئة من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح "نجحت المجموعة في تنويع خططها الاستراتجية وسط التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات، إذ حافظت خلال هذه الفترة على مكتسابات خطط أعمالها، حيث تؤدي حاليا دورا رائدا كمزود اتصالات إقليمي في أسواق الشرق الأوسط".

وأكد الفريح أن المجموعة تراقب تطور الأوضاع الحالية في جمهورية السودان، وتأمل أن تنتهي الأحداث الأخيرة حفاظا على سلامة الجميع ومقدرات البلاد، مبينا أن المجموعة تُدرك حجم المخاطر، حيث تقوم شركة زين السودان بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني وسط هذه الظروف الصعبة، لضمان استمرار تقديم الخدمات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي "أظهرت النتائج المالية المجمعة نموا قويا على كافة مؤشراتنا المالية، في وقت تشهد فيه أسواق الشرق الأوسط تحديات التضخم، ارتفاع التكاليف والأسعار، تفاقم الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، وتزايد التوترات الجيوسياسية، إذ أظهر الارتفاع القوي للإيرادات المجمعة قدرتنا في المحافظة على خلق قيمة كبيرة لمساهمينا في ظل هذه الظروف".

وأوضح قائلا "تُبرز التطورات الإيجابية لخطط أعمال المجموعة السمات التنافسية التي اكتسبتها خلال هذه الفترة، حيث استفادت أعمالها من التميز التشغيلي لشبكاتها، ومن زخم منصاتها الرقمية، إذ حققت الأخيرة قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 48 بالمئة، وذلك رغم الاختلاف النسبي في اعتماد واستخدام التكنولوجيا في أسواق المنطقة".

وتابع الخرافي بقوله "تلتزم المجموعة بتقديم أحدث التقنيات، وتحسين محفظة خدماتها، والتركيز المستمر على تطوير وتحديث شبكات الجيلين الرابع والخامس، ونشر المزيد من شبكات الألياف البصرية، إذ سجلت النفقات الرأسمالية في الربع الأول 112 مليون دولار تمثل 7 بالمئة من حجم الإيرادات المجمعة عن هذه الفترة".