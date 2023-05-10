العالم اليوم - جني الأرباح يدفع مؤشر نيكي الياباني للتراجع عن ذروة 16 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:22 مساءً - تراجع المؤشر نيكي الياباني عن ذروة 16 شهرا الأربعاء فيما يتطلع المستثمرون الحذرون لجني الأرباح قبل بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على المسار الذي يتبعه الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

كما ألقت نتائج أعمال بعض الشركات بظلال على أدائها إذ قفز سهم "ماروي جروب" لتشغيل متاجر البيع بالتجزئة 21 بالمئة فيما أغلق سهم "ميتسوبيشي موتورز" على تراجع 9.83 بالمئة بعد توقعات بانخفاض الأرباح.

وتحول المؤشر الفرعي لشركات الحديد والصلب من كونه القطاع الأفضل أداء في الصباح إلى الأسوأ أداء بعد نتائج ضعيفة من "نيبون ستيل".

وأعلنت نحو 300 شركة نتائجها الأربعاء لترتفع إلى ما يقرب من 500 شركة الخميس قبل أن يصل موسم النتائج إلى ذروته عند أكثر من ألف شركة الجمعة.

وارتفع سهم "تويوتا موتور" 2.5 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج مالية إيجابية، إلا أن المكاسب تقلصت إلى 0.78 بالمئة فقط عند الإغلاق.

أداء المؤشرات

أغلق المؤشر نيكي على انخفاض 0.41 بالمئة عند 29122.18 نقطة، بعدما صعد الثلاثاء واحدا بالمئة لينهي التداولات عند أعلى مستوى منذ يناير من عام 2022.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد تراجع بـ 0.55 بالمئة إلى 2085.91 نقطة، وكان قد أغلق الثلاثاء عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021.