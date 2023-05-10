سقوط مسيرتين أوكرانيتين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية روسية

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الروسية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، أن طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على مبنى الكرملين، متهمة أوكرانيا بتنفيذ الهجوم.
وأضافت، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار فى الهجوم الأوكرانى، مؤكدة أن الهجوم كان محاولة لاغتيال بوتين.
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