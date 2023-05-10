لافروف: يجب ضمان سيطرة سوريا على جميع أراضيها

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص القضية السورية، أكد لافروف أنه يجب العمل على إعادة النازحين واللاجئين السوريين لمناطقهم، كذلك يجب ضمان سيطرة سوريا على جميع أراضيها، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد تبنت قرارا بعودة سوريا لمقعدها، وأصدر وزراء الخارجية العرب قرارًا يتضمن استئناف مشاركتها فى اجتماعات الجامعة العربية.
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