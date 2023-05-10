القاهرة الإخبارية: مجلس الأمن سيطالب بوقف الاقتتال داخل غزة فى جلسة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ الجلسة المقرر عقدها اليوم طارئة ومن المتوقع أن تبدأ بمناقشة التصعيد المتزايد فى قطاع غزة والشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى، بالإضافة إلى محاولة إيقاف الاقتتال داخل القطاع الفترة المقبلة والخوف من ردود الفعل الفلسطينية.

ويعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لبحث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى خلف عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين، ويأتى هذا الاجتماع بدعوة من فرنسا والصين العضوين الدائمين فى مجلس الأمن، والإمارات العضو غير الدائم فى المجلس.

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال فى وقت سابق لـ "القاهرة الإخبارية"، إنّ شهداء القصف الإسرائيلى وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن "بتر" فى الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة.