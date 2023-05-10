مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تطورات الأوضاع فى رام الله وجنين

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جنين، وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب مركبة كان يستقلها شخصان، ما أدى إلى استشهادهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من المواقع فى رام الله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات فى أثناء محاولتها حماية بعض المستوطنين الذين تواجدوا فى هذه المناطق، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان فى رام الله صباح اليوم، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية تسعى فى الوقت الحالى للتهدئة وتجنب التصعيد فى قطاع غزة.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن استشهاد فلسطينيين اثنين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة ثالث بجروح، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين فى الحى الغربى وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
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