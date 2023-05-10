العالم اليوم - جرحى بانفجار سيارة في إحدى ضواحي دمشق

انتم الان تتابعون خبر جرحى بانفجار سيارة في إحدى ضواحي دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - أصيب ضابط و4 عناصر من الشرطة بجروح، الأربعاء، من جراء انفجار مركبة داخل مركز عملهم في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تتضح ملابسات الانفجار.

وأوردت الوزارة في بيان نشرته على تطبيق تلغرام: "انفجرت مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق ما أدى إلى إصابة ضابط و4 عناصر، بإصابات متفاوتة".

وذكرت أنه تمّ إسعاف المصابين إلى المستشفى، في وقت "ما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

وتشهد دمشق بين فترة وأخرى انفجار عبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وغالباً ما تكون مرتبطة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بخلافات شخصية أو تصفية حسابات.

وفي الثاني من أبريل، انفجرت عبوة موضوعة في سيارة مدنية في حي المزة، ما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبدمار واسع في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.