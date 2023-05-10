العالم اليوم - مصر.. تحويل مكب قمامة إلى مشتل وحديقة للحيوان

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تحويل مكب قمامة إلى مشتل وحديقة للحيوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - مبادرة "ازرعْ شجرة" المصرية، تسعى للحفاظ على البيئة عبر زراعة الأشجار. وتنظم تدريبات مختلفة لتعليم مجموعات من مختلف الأعمار بشأن إعادة التدوير والزراعة وتربية النحل والاعتناء بالبيئة وأهمية العديد من النباتات وفوائدها.

فقد حولت مؤسسة "ازرع شجرة" للتنمية الاجتماعية مكب نفايات في القاهرة إلى حديقة ومشتل يمتد على مساحة نصف فدان، ليتجول الأطفال فيه، ويطعموا الحيوانات ويكتشفوا النباتات.

وقال نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية إنه "من خلال إعادة تدوير المخلفات العضوية، إلى فيرمكمبوست، الذي يسمى عالميا بالذهب الأسود، لأن قيمته عالية جدا وبالتالي نستطيع القضاء على المخلفات العضوية ونحول مخلفاتنا إلي سماد نستخدمه في الزراعة العضوية لنغلق بذلك محبس أمراض سرطانية، وكذلك أوقفنا استيراد الأسمدة من الخارج، وبالتالي توفير عملة صعبة، إضافة إلى أن الأشخاص تأكل من إنتاج سطوحها".

ومنذ تأسيسها عام 2017، تنشر مؤسسة ازرع شجرة الوعي البيئي من خلال حملات وبرامج مختلفة، بينها ورش عمل لزراعة الأسطح ومبادرات زرعت أكثر من مليوني شجرة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "أزرع شجرة للتنمية الاجتماعية تسلط الضوء على أهمية ديدان التسميد أو ما يسمى السماد الدودي محليا في التخلص من المخلفات العضوية وتوفير واردات بالعملة الصعبة واستمتاع الناس بحياة صحية أفضل من خلال تناولهم منتجات زراعية عضوية.