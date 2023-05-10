العالم اليوم - رسميا.. بوسكتس يقرر مصيره ويعزز "التكهنات"

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. بوسكتس يقرر مصيره ويعزز "التكهنات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - أعلن سيرجيو بوسكتس، الأربعاء، أنه سيرحل عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بنهاية عقده الصيف المقبل.

وأنهى بوسكتس (34 عاما) حقبة ناجحة جدا في صفوف الفريق الكتالوني، حقق فيها جميع الألقاب الممكنة.

وقال نجم الوسط الإسباني في مقطع فيديو نشره اللاعب والنادي على "إنستغرام" تكريما له: "حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة".

وجاء إعلان بوسكيتس ليعزز التكهنات التي أشارت إلى احتمال انتقاله إلى أحد فرق الدوري السعودي، بدءا من الموسم المقبل.