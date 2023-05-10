العالم اليوم - تونس.. ارتفاع عدد قتلى هجوم الكنيس اليهودي في جربة

انتم الان تتابعون خبر تونس.. ارتفاع عدد قتلى هجوم الكنيس اليهودي في جربة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، إن شرطيا ثانيا توفي، الأربعاء، متأثرا بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجزيرة جربة، حيث تقام احتفالات سنوية.

وكان شرطي من الحرس البحري قد قتل زميله وأخذ سلاحه ليتوجه إلى معبد الغريبة، حيث فتح الرصاص وقتل اثنين من الزوار وأحدث عدة إصابات.

وقتلت الشرطة المهاجم بعد اشتباك.

وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فأن وفاة رجل الأمن الثاني جاءت بعد أن تأثر بجراحه في مستشفى جربة.

وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى رجلا شرطة ومدنيان، بالإضافة إلى مقتل منفذ العملية.

ماذا حصل؟

قال شهود على جزيرة جربة التونسية الثلاثاء إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في معبد الغريبة اليهودي.

وقالت إذاعة موزاييك المحلية إنه عُثر على رجل شرطة مقتول بمركز الميناء بجزيرة جربة وسُمع صوت إطلاق نار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها من داخل الكنيس الذي شهد الحادث.