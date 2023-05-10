العالم اليوم - الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءا.. التحذيرات تتوالى

انتم الان تتابعون خبر الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءا.. التحذيرات تتوالى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - المخاوف من الأوضاع الإنسانية في السودان تتزايد، والتحذيرات تتوالى في هذا الإطار، وسط الاشتباكات العنيفة المتواصلة إلى جانب فشل أي مساعٍ للتهدئة وعدم تحقيق تقدّم في مفاوضات جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفيما تبقى المعطيات من داخل السودان غير واضحة ومن ضمنها حصيلة القتلى، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من 600 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف.

كما كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا بسبب القتال في السودان، إضافة إلى أعداد هائلة من النازحين إلى دول الجوار.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، عدلان عبد العزيز، لـ"دوت الخليج":