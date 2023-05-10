العالم اليوم - أرباح "أكوا باور" تقفز إلى 72 مليون دولار بالربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 01:23 مساءً - قفزت أرباح شركة "أكوا باور" السعودية بنحو 77.6 بالمئة في الربع الأول من العام لتبلغ حوالي 270 مليون ريال (72 مليون دولار) مع زيادة إيراداتها من المشروعات القائمة بما في ذلك المحطات التي تعرضت لانقطاعات في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها من المشروعات الجديدة ساهمت أيضا في ارتفاع الأرباح إلى جانب انخفاض مصاريف الزكاة والضرائب، وزيادة الإيرادات الأخرى الناتجة عن ارتفاع الدخل المكتسب من الودائع والمكاسب من التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

وبحسب بيان الشركة للبورصة السعودية فإن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 15.7 بالمئة لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال، وذلك على أساس سنوي.

وكانت أرباح أكوا باور تضاعفت في العام الماضي إلى حوالي 1.5 مليار ريال بزيادة 10.3 بالمئة عن عام 2021، بحسب بيان سابق من الشركة.

يذكر أن أكوا باور هي إحدى أكبر الشركات السعودية، وتستثمر منذ تأسيسها عام 2004 في الطاقة النظيفة كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها التي أدرجت في البورصة السعودية في أكتوبر 2021.