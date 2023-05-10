«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل انفجار دمشق

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الداخلية السورية بإصابة ضابط وأربعة عناصر، نتيجة انفجار سيارة فى قسم شرطة برزة بدمشق، صباح اليوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء السورية "سانا".





وأوضحت وزارة الداخلية فى بيانها عن الحادث، أن مركبة شرطية انفجرت صباح الأربعاء، ضمن حرم قسم شرطة برزة فى دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر بإصابات متفاوتة. وأكدت الوزارة وصول كل التعزيزات الأمنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

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