العالم اليوم - 830 مليون دولار أرباح STC السعودية في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 830 مليون دولار أرباح STC السعودية في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:24 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، خامس أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي، أن أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الحالي، قد ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 3.1 مليار ريال (حوالي 830 مليون دولار)، بالمقارنة مع 3.03 مليار كان قد سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن الإيرادات في الربع الأول قد ارتفعت إلى 18.2 مليار ريال، بنمو نسبته 7.5 بالمئة، مقابل نحو 16.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح الشركة في الثلاثة شهور الأولى من 2023 بنحو 12.8 بالمئة، بالمقارنة مع 2.7 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات 6.7 بالمئة خلال نفس الفترة.

وفي بيان منفصل لتداول، قالت "إس تي سي" إنه سيتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من 2023 بواقع 0.4 ريال للسهم.

وتأسست شركة الاتصالات السعودية (STC) في العام 1998 وهي مدرجة في البورصة السعودية ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 64 بالمئة منها، وتستثمر في شركات اتصالات ببلاد أخرى منها البحرين، والكويت، بحسب بيانات الشركة على موقع البورصة السعودية.

وقالت STC إن ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف ساهما في زيادة الربح الصافي خلال الربع الأول.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2023 بمبلغ 74 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.26 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.05 مليار ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 204 مليون ريال.

انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 186 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 250 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 297 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى استثمارات الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى النمو والتوسع في مجالات أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 244 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 137 مليون ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 83 مليون ريال، بحسب بيان الشركة.

في غضون ذلك، بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الأول مبلغ 6.3 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 0.68 بالمئة.

وبلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 17,821,798 سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، وعليه تم حساب ربحية السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح للأسهم بعدد 4,982,178 سهم (بالآلاف) للربع الأول من عام 2023.