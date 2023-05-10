العالم اليوم - غداة مقتل 16 فلسطينيا.. فيديو لـ"صواريخ غزة" على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر غداة مقتل 16 فلسطينيا.. فيديو لـ"صواريخ غزة" على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:24 مساءً - أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، عشرات الصواريخ على بلدات جنوبي إسرائيل، وفق ما رصده مراسلو وكالة فرانس برس غداة مقتل 16 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على القطاع.

وشاهد مراسلو فرانس برس عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال وشرق مدينة غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان دوي صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع بما في ذلك سديروت وعسقلان.

وفي وقت سابق، قررت بلدية تل أبيب فتح الملاجئ العامة تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، هزت انفجارات قوية غزة وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد وألسنة لهب تضيء السماء في الليل.

وتمثل الضربات الجوية أحدث فصول العنف المتصاعد منذ ما يربو على عام، حيث تكررت المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين منذ يناير الماضي.