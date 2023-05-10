مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تطورات الأوضاع بـ السودان

جدة - نرمين السيد - وقال "الجندى" خلال رسالة على الهواء، إن طيران الجيش السوادنى يحلق الآن فى سماء أم درمان بشكل مكثف، كما تشهد منطقة وسط الخرطوم والخرطوم بحرى اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، موضحًا أن الاشتباكات بدأت منذ الرابعة صباحًا فى منطقة الحلفاية.

وذكر أن حركة الطيران التابعة للقوات المسلحة السوادنية مُكثفة، فضلًا عن القصف المتزامن لعدد من المناطق التى تتمركز فيها الدعم السريع شمال الخرطوم بحرى.

وكان الجيش السودانى أصدر بيانًا، أمس، كشف فيه أن الموقف العملياتى مستقر بكل ولايات السودان عدا بعض الأعمال العدائية للدعم السريع ببعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وأكد الجيش السودانى أن "الدعم السريع" يشن قصفًا عشوائيًا على بعض المناطق فى بحرى والخرطوم وأم درمان، كما تواصل أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات.

وأوضح الجيش السودانى، أن الدعم السريع نهب اليوم محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حى العمدة، واقتحم عدد كبير من المنازل وسرق ممتلكات المواطنين.

واندلعت اشتباكات فى السودان منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى والدعم السريع خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.