وزير الأمن القومى الإسرائيلى: حان وقت الاغتيالات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، تزامنا مع غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، إنه "حان وقت الاغتيالات"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفى وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، عن "استهداف وسائل إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامى فى قطاع غزة"، وذلك بعد أن تم الإعلان عن استهداف عنصار لحركة "الجهاد الإسلامى"، كانت تستعد لإطلاق صواريخ. يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة نحو 20 آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.

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