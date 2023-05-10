سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلى

وأضاف "اللوح" فى مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أن جريمة العدوان الإسرائيلى فى غزة غير مبررة وتضاف إلى سلسة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن إسرائيل فى ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نيتنياهو تتنافس فيما بينها على سفك دماء الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات خارج القانون.
وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة، أنه قبل هذه العملية الإجرامية وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية هذا العام "110 شهداء"، مضيفا أنه على الاحتلال الإسرائيلى أن يرحل من فلسطين حتى ينعم الشعب الفلسطينى بالسيادة الكاملة على أرضه.
وأوضح أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، طالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلى وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولى بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية.
واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
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