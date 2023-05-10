سوريا تتلقى دعوة رسمية للمشاركة بالقمة العربية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تلقى الرئيس السورى بشار الأسد، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة فى الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى ستعقد فى مدينة جدّة فى 19 مايو الجارى. ونقل الدعوة للرئيس الأسد نايف السديرى، سفير السعودية فى الأردن.

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