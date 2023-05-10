موسكو: اعتقال 5 أشخاص خططوا لمهاجمة وحدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر ـ إن "قوات الأمن تمكنت من إحباط عملية إرهابية استهدفت إحدى الوحدات العسكرية فى ريف العاصمة موسكو عقب قيام مجموعة تتكون من 5 أشخاص باستطلاع المنطقة المجاورة ونقل كافة المعدات والمواد المتفجرة والأسلحة بالقرب من المكان المستهدف".
وأشار المصدر الأمنى إلى أن القوات الأمنية اعتقلت المجموعة الإرهابية قبل القيام بتفجير أى معدات عسكرية داخل القاعدة الروسية المستهدفة.
وكان الأمن الروسى قد أعلن فى 7 مايو الجارى اعتقال مجموعة تخريب أوكرانية خططت لمهاجمة طائرات حربية روسية فى مطار سيفيرنى بمقاطعة إيفانوفو بواسطة درونات جوية، كما تمكن الأمن الروسى فى 5 مايو الجارى من منع وقوع هجوم إرهابى ضد أحد مدراء محطة زابوريجيا الكهروذرية، وتم اعتقال اثنين من عملاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
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