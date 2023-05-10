مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شواطئ غزة

جدة - نرمين السيد - قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة، بالإضافة إلى سماع دوى انفجارات كبيرة جراء القصف الإسرائيلى بعدة مناطق فى قطاع غزة، واستهدفت القصف مقرات خاصة للجهاد الإسلامى.





وأضافت "عوكل"، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت أن هناك إصابات بالغة الخطورة بقطاع غزة ومن ضمنهم طفلة جراء القصف الإسرائيلى.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف تنتشر فى كل شوارع غزة وتتجه فى الأماكن المستهدفة من القصف الإسرائيلى لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامى فى موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات فى منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.

وطالبت السلطات الإسرائيلية من مستوطنى غلاف غزة دخول الملاجئ فورًا.

جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 15 حتى الآن.