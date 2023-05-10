وأضافت "عوكل"، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت أن هناك إصابات بالغة الخطورة بقطاع غزة ومن ضمنهم طفلة جراء القصف الإسرائيلى.
وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف تنتشر فى كل شوارع غزة وتتجه فى الأماكن المستهدفة من القصف الإسرائيلى لنقل المصابين إلى المستشفيات.
وأعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامى فى موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات فى منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.
وطالبت السلطات الإسرائيلية من مستوطنى غلاف غزة دخول الملاجئ فورًا.
جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 15 حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شواطئ غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.