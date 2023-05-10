هل يفاقم «اتفاق الحبوب» من أزمة الغذاء عالميا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الروسية مجددا وقف مبادرة تصدير الحبوب، وذلك بمنع تسجيل السفن العابرة لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية وإجراء عمليات تفتيش، الأمر الذى يؤدى إلى تعرض عدد كبير من دول العالم لأزمات جديدة تتعلق بنقص المواد الغذائية.





وبحسب الخبراء، فأن وقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد يهدد بتفاقم أزمة غذاء عالمية تدفع ضريبتها الدول الفقيرة خصوصا فى إفريقيا. من جانبها، حذرت لجنة الإغاثة الدولية من عواقب كارثية نتيجة هذا القرار، قائلة إن وقف مبادرة تصدير الحبوب يدفع الدول الفقيرة إلى حافة المجاعة.

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