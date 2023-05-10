تجدد غارات الاحتلال على غزة.. والفصائل ترد بإطلاق صواريخ

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدنى الفلسطينى، إن هناك إصابات بين صفوف المواطنين فى غزة وسقوط شظايا إثر القصف الإسرائيلى.

وبحسب القناة الإخبارية، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه إسرائيل، إذ سقط أحدها على منزل فى مستوطنة سديروت.