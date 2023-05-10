العراق : احباط محاولة ادخال مخدرات للاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 مايو 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- قالت معلومات ان جهاز المخابرات العراقي احبط اليوم الثلاثاء محاولة تهريب مخدرات في منفذ طريبيل العراقي . وبينت المعلومات : ان المخدرات التي تم ضبطها كانت معدة لادخالها إلى الاردن .

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