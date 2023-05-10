لبنان.. اعتصام أمام السراي الحكومي رفضا للأوضاع المعيشية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 مايو 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- بدأ معتصمون لبنانيون بالتوافد إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها جمعية المودعين اللبنانيين، والعسكريين المتقاعدين، رفضا للأوضاع المعيشية.
وأغلق المحتجون مدخل السراي الحكومي من جهتي رياض الصلح وزقاق البلاط، وسط انتشار للجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب عند مداخل مبنى الحكومة.
ويطالب العسكريون المتقاعدون برفع رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقد أطلقت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام السراي الحكومي.
المصدر: RT
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