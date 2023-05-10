العالم اليوم - القضاء الأوروبي يلغي خطتين لإنقاذ لوفتهانزا و"ساس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 05:20 مساءً - ألغت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، خطتين لإعادة رسملة شركتي الطيران "لوفتهانزا" و"ساس" لإنقاذهما خلال جائحة كوفيد.

وقالت المحكمة في بيان إن المفوضية الأوروبية التي صادقت على خطة ألمانية لإنقاذ "لوفتهانزا" بمبلغ 6 مليارات يورو في 2020 "ارتكبت عدة أخطاء" باعتبارها أن الشركة الألمانية "لم تكن قادرة على تمويل نفسها في الأسواق" لتلبية حاجاتها.

أما الخطة الدنماركية والسويدية الخاصة بالشركة الإسكندينافية التي وافقت عليها بروكسل أيضا في 2020 فتزيد قيمتها قليلا على مليار يورو.

تأتي هذه الأحكام القابلة للاستئناف، بعد الدعاوى القانونية لا سيما من قبل شركة الطيران المنخفضة التكلفة "راين إير" التي تعتبر نفسها ضحية المنافسة. لكن تأثيرها لا يزال غير مؤكد.

وتم بالفعل تنفيذ آلية المساعدة لشركة الطيران الألمانية التي شهدت دخول الدولة الألمانية رأس مالها مقابل أموال جديدة.

باعت الدولة الألمانية في سبتمبر آخر الأسهم التي كانت لا تزال تحتفظ بها في رأس مال لوفتهانزا، بعدما دخلت بنسبة 20 بالمئة في 2020. وبالتالي أصبحت الشركة بالكامل ملكا لمساهمين من القطاع الخاص.