العالم اليوم - ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الإسرائيلي على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 05:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 19 قتيلا فلسطينيا و37 مصابا، من جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ الثلاثاء على القطاع المحاصر.

والأربعاء صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، فيما أطلقت صواريخ من القطاع دفعت إسرائيل إلى إطلاق صفارات الإنذار ودعوة السكان القريبين من غزة إلى الاحتماء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 40 منصة صواريخ وهاون، في مناطق تابعة لحركة الجهاد قطاع غزة.

وأضاف: "أغارت طائرات ومروحيات حربية في الساعات الأخيرة على نحو 40 منصة إطلاق صواريخ وقذائف هاون تحت أرضية تابعة للجهاد الإسلامي، في أنحاء قطاع غزة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 170 صاروخا أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، الأربعاء.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر الأربعاء، مع رؤساء المجالس المحلية والإقليمية الجنوبية، مشيرا إلى أن إسرائيل "مستعدة لاحتمال شن حملة موسعة وضربات عنيفة على غزة".