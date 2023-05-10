القاهرة الإخبارية- أزمة الدين.. بايدن والكونجرس والحل المفقود

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تأثير أزمة الدين على الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الخلاف المحتدم بين الرئيس الأمريكى جو بايدن والكونجرس الأمريكى صاحب الأغلبية من الحزب الجمهورى.





وكشفت "القاهرة الإخبارية"، فى تقريرها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الرئيس الأمريكى فشل فى الوصول إلى حل مع الكونجرس من أجل رفع سقف الدين، وسط تحذيرات حكومية أنه إذا لم يتم رفع الدين قد يواجه الاقتصاد الأمريكى أزمة كبيرة.

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