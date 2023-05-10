مندوب فلسطين بالجامعة العربية: على المجتمع الدولى تطبيق عقوبات ضد الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ودعا مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، خلال كلمته التى عرضتها "القاهرة الإخبارية" فى القمة، العالم إلى تقديم مرافعات إلى محكمة العدل الدولية، التى تنظر فى الوقت الحالى بمشروعية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين.

وأشار إلى أن هناك لجنة تعمل على تقصى الحقائق فى الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى، داعيًا المجتمع الدولى لتطبيق عقوبات على الاحتلال، الذى يفرق بين العائلات المقيمة بمناطقه بشكل عنصرى.

وكانت الجامعة العربية أعلنت عقد اجتماعها الطارئ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى، بناءً على طلب من مصر وفلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، التصعيد المستمر فى عدد من المواقع بالأراضى المحتلة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جنين، وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب مركبة كان يستقلها شخصان، ما أدى إلى استشهادهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من المواقع فى رام الله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات فى أثناء محاولتها حماية بعض المستوطنين الذين تواجدوا فى هذه المناطق، خلال الساعات القليلة الماضية.