الإمارات تدعو للتكاتف وحشد الجهود لتحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذى يعقد فى أبوظبى بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم لدفع التقدم فى الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وشدد على الحاجة الملحة لتحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدى بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصاديا، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمى خلف الركب.

وقال: "إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفى الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمى على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافى بحلول 2030".

وأضاف: " نحتاج إلى تصحيح جذرى لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادى، بالتزامن مع خفض كبير فى الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه فى مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبقة فعليا. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكن الأساسى لهذه الحلول".

وأوضح أن العام الماضى شهد تخطى حجم الاستثمار فى التقنيات النظيفة مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: "كلى ثقة بأن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى".

وأضاف: "من خلال السياسات الصحيحة التى تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها فى النمو العالمى بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا. ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة فى النمو الاقتصادى".

وأوضح أنه على الرغم من النمو الكبير فى القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصة فى الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيرا إلى أنه يوجد فى العالم 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالى 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأى من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.

وسلط الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء على الدور المحورى للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون فى تمكين انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة.

وقال: "هنا يأتى دور حلول مثل: الهيدروجين، الذى نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقى فى منظومة قطاع الطاقة. وإذا كنا جادين فى خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد فى مجال التقاط الكربون، حيث إن أى سيناريو واقعى يهدف لتحقيق الحياد المناخى، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، وبدونها، لن يتحقق هذا الهدف".

كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار فى الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة فى زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع فى الطاقة النووية، والاستثمار فى حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووى، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.

وأعطى أمثلة على الخطوات الرائدة التى اتخذتها دولة الإمارات فى مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية فى البيئات المناخية القاسية، لافتا إلى أن النظم الغذائية وقطاع الزراعة، إلى جانب الصناعات كثيفة الانبعاثات، تعد المسبب الأكبر لغازات الاحتباس الحرارى، ومسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات، مشددا على أهمية أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال.

وقال: "بدأت دولة الإمارات باتخاذ خطوات رائدة فى مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية فى البيئات المناخية القاسية".

وتابع: "أطلقت دولة الإمارات مبادرة الابتكار الزراعى للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة وفرة الغذاء لكافة سكان العالم".

وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخى فى انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

وقال: "فيما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما فى وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائيا. لذا، وجهت دعوة إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخى فى انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجى من الانبعاثات فى جميع القطاعات، بما فى ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدى، بالتزامن مع الاستثمار فى التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات".

وأضاف: "علينا أيضا أن نضع تصورا جديدا للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبنى شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدنى. إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود مجتمعة. ومن خلال العمل معا، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة، دون أن نترك أحدا خلف الركب".

وأوضح أن تعزيز استخدام التكنولوجيا فى دول الجنوب العالمى يتطلب قيام القطاعين الحكومى والخاص والجهات متعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخى، بما يسهم فى توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجا إليه.

وقال: "فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضرورى أن نضمن عدم ترك أى من دول الجنوب العالمى خلف الركب، فخلال العام الماضى، كان نصيب الاقتصادات النامية 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة. علما بأن هذه الاقتصادات تمثل 70% من سكان العالم، أى أكثر من 5 مليارات شخص. وتشكل التكنولوجيا عاملا محوريا فى مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية".

وفى ختام كلمته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن الوقت يمر بسرعة، وأن المخاطر التى تواجه كوكب الأرض كبيرة، وأكد أن اتفاق باريس التاريخى قد نجح فى توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به فى مواجهة تغير المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على "كيفية" تنفيذ ذلك.