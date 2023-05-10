العالم اليوم - الشرق الأوسط يجمع 16% من إجمالي اكتتابات العالم بالربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:22 مساءً - بعد أداء قوي لمنطقة الشرق الأوسط في سوق الاكتتابات العام الماضي، قالت شركة "إي.واي" الاستشارية، الأربعاء، إن الشركات في المنطقة حصدت ما يقرب من 16 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في الربع الأول مع استمرار قوة الدفع في المنطقة من عام 2022.

وجمعت الشركات في المنطقة 3.4 مليار دولار في الربع الأول من عشرة اكتتابات عامة، وشمل ذلك إدراج أدنوك للغاز بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي كان أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم في الربع الأول.

وقال براد واتسون، رئيس إدارة الاستراتيجية والمعاملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة "لا تزال الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير عكس الاتجاهات العالمية في هذه الأوقات الاقتصادية التي تشوبها الضبابية في استمرار لقوة الدفع من العام الماضي".

وأظهرت بيانات منصة ديالوجيك للأسواق المالية أن شركات الشرق الأوسط جمعت العام الماضي نحو 21.9 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 33 بالمئة في عدد الاكتتابات الأولية وتراجعا بنسبة 14 بالمئة في القيمة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وقالت شركة "إي.واي" إن ذلك جاء بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 61 بالمئة في حجم الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في الربع الأول، مع طرح 299 شركة للاكتتاب العام لجمع 21.5 مليار دولار.

وأضافت "في نهاية الربع الأول، حققت ستة اكتتابات عامة أولية من أصل عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائدا إيجابيا مقارنة بسعرها المطروح في الاكتتاب العام الأولي".

وقال جريجوري هيوز، رئيس عمليات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة "لا تزال السعودية في مقدمة أكثر الأسواق نشاطا من حيث الحجم، بينما لا يزال قطاع الطاقة يهيمن على أكبر الاكتتابات العامة الأولية".

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء إنها تعتزم طرح 15 بالمئة من أسهمها في وحدتها "أدونك للإمداد والخدمات" من خلال طرح عام أولي متوقع في بورصة أبوظبي في أول يونيو.