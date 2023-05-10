العالم اليوم - السودان.. الدعم السريع تسقط طائرة مسيرة للجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، صباح الأربعاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الجيش السوداني.
وأشار بيان للدعم السريع إلى أن إسقاط الطائرة دون طيار، جاء بالقرب من "جسر الحلفايا" الذي يربط الخرطوم بحري بأم درمان.
واعتبرت القوات في بيان نشرته، أنها كبدت قوات الجيش خسائر كبيرة في القوات والعتاد، وفي الوقت نفسه تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري وسط تحليق مستمر للطيران الحربي.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليلة الأحد، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.
وأورد بيان الخارجية السعودية، يوم الاثنين: حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق وقف فعال لإطلاق النار.
- العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة.
- استعادة الخدمات الأساسية ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
- شرع الطرفان في مراجعة إعلان التزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان.
- بدأ الطرفان أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة،
- واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.
- أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن ترحيبيها بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن أي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ ايجابي للمحادثات التمهيدية.
- المباحثات السودانية ستستمر لأيام حتى الوصول لوقف فعال لإطلاق النار.
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