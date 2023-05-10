العالم اليوم - السودان.. الدعم السريع تسقط طائرة مسيرة للجيش

انتم الان تتابعون خبر السودان.. الدعم السريع تسقط طائرة مسيرة للجيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، صباح الأربعاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الجيش السوداني.

وأشار بيان للدعم السريع إلى أن إسقاط الطائرة دون طيار، جاء بالقرب من "جسر الحلفايا" الذي يربط الخرطوم بحري بأم درمان.

واعتبرت القوات في بيان نشرته، أنها كبدت قوات الجيش خسائر كبيرة في القوات والعتاد، وفي الوقت نفسه تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري وسط تحليق مستمر للطيران الحربي.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليلة الأحد، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.

وأورد بيان الخارجية السعودية، يوم الاثنين: حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية: