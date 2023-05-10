العدو الصهيوني يشن غارات متتالية على غزة
شنت طائرات العدو الحربية الصهيونية ، اليوم الأربعاء، غارات متتالية بعدد من الصواريخ، على مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن طائرة حربية قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر شرق مدينة خان يونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل المواطنين المجاورة وممتلكاتهم.
وكانت غارة استهدفت أرضا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح نُقلا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي.
كما استُُهد الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عاما) وأصيب آخر بجروح حرجة، في غارة شنتها طائرة دون طيار على مجموعة من المزارعين شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف صاروخي من الطيران الحربي على موقعين في المدينة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس، مخلفا حتى الآن 16 شهيدا ونحو 30 جريحا بينهم أطفال ونساء، ودمارا في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات.
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