العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: نبحث مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار مع غزة

انتم الان تتابعون خبر مصدر إسرائيلي: نبحث مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار مع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 07:19 مساءً - كشف مصدر إسرائيلي مطلع، مساء الأربعاء، إن إسرائيل تبحث مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وأوضح المصدر، وفقا لمراسل "دوت الخليج"، أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار "خلال ساعات". وكانت وسائل سائل إعلام مصرية أشارت إلى دور القاهرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "فوري" بين إسرائيل والفلسطينيين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصدر إسرائيلي: نبحث مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار مع غزة .. في رعاية الله وحفظة