«القاهرة الإخبارية».. عاجل- الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بنجاح الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بنجاح الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. وذلك بحسب ما نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، فى نبأ عاجل منذ قليل.

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