العالم اليوم - بعكس المتوقع.. مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بأسبوع

انتم الان تتابعون خبر بعكس المتوقع.. مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:16 مساءً - ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بواقع ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو إلى 462.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 900 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 397 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد عشرة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين في الولايات المتحدة هبط 3.2 مليون برميل إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضه 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 106.2 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 800 الف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات أميركا من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.02 مليون برميل يوميا.