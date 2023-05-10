العالم اليوم - 3 أسابيع من دون غذاء أو رعاية.. حيوانات متحف السودان "تحتضر"

انتم الان تتابعون خبر 3 أسابيع من دون غذاء أو رعاية.. حيوانات متحف السودان "تحتضر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:16 مساءً - ألقى الصراع المسلح في السودان الذي اقترب من إتمام شهره الأول، مخاوف واسعة على وضع الحيوانات البرية الحية، وسط استغاثات للتدخل العاجل لإنقاذها وإمدادها بالماء والغذاء.

وتسببت الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تعذر الوصول إلى موقع المتحف التاريخ الطبيعي في الخرطوم.

ويضم المتحف ما لا يقل عن 100 حيوان، وضعت داخل أقفاصها قبل يوم واحد من اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي، ومن حينها لم تحصل على طعام أو ماء.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فإن حديقة الحيوانات بمتحف التاريخ الطبيعي تعد موطنا لأنواع عديدة من الحيوانات، من بينها الأسد والببغاء الرمادي الإفريقي، وقرد الفرفت، والسحالي العملاقة المعروفة باسم مراقبي النيل، وسلحفاة الصحراء، والثعبان المقرن، وكوبرا نوبية.

وحال موقع المتحف القريب من مقر الجيش السوداني، حيث كانت المعارك دائرة هناك، من الوصول إليه وإنقاذ الحيوانات.

ويوثق المتحف الحياة البرية في السودان وكذلك دولة جنوب السودان، ويخدم العلماء والمتخصصين وعامة الزوار على حد سواء، كما يحتوي على مئات العينات الحيوانية القيمة المحفوظة، التي انقرض بعضها الآن.

وتخوف سودانيون تحدثوا لموقع "دوت الخليج"، من تداعيات الأزمة الراهنة على الإرث التاريخي للسودان، الذي يصعب تعويضه في ظل استمرار الاشتباكات بين طرفي الصراع، دون آمال قريبة للحل.

3 أسابيع بلا رعاية

واعتبرت مديرة المتحف سارة سعيد، أن الحيوانات هناك "تموت ببطء من الجوع والعطش وقلة الرعاية"، في خضم صعوبة متابعة العاملين للحيوانات خشية على حياتهم من أن يطالهم الرصاص من أحد الجانبين.

وكشفت المسؤولة عن الموقف الراهن في عدد من النقاط: